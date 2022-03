Nofsza z loterią dla S’OUVRE

Loteria, która rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2022 roku, została przygotowana z myślą o partnerach marki zrzeszonych w ramach Klubu S’OUVRE. Łączna pula nagród wynosi ponad 55 000 PLN. Na zwycięzców czeka m.in. nagroda główna w postaci vouchera uprawniającego do wynajmu auta na 1 rok wraz z kartą paliwową o wartości 4000 zł, Macbook Air 13.3, iPhone 13 Pro 128 GB, voucher na „wycieczkę z S’OUVRE” i wiele więcej!

Aby wziąć udział w loterii, wystarczy uzyskać 250 punktów za zakup produktów marki w ramach Klubu S’OUVRE. Punkty te dają prawo do jednego losu i gwarantują uczestnictwo w loterii.

S’OUVRE to rozwijająca się międzynarodowa firma działającą od roku 2016 w branży e-commerce. Oferuje szeroką gamę wysokiej jakości kosmetyków do ciała i skóry, suplementów diety oraz luksusowych perfum, które stały się alternatywą dla światowej sławy marek kosmetycznych. Celem marki jest stworzenie wielokulturowej społeczności szczęśliwych ludzi, którzy czerpią z oferty firmy inspirację zdrowym stylem życia i dążą do sukcesu zarówno na polu osobistym, jak i zawodowym. S’OUVRE przyświeca hasło TRUE ME, które utożsamiamy z otwartością, różnorodnością i uczciwością.

Nofsza sp. z o.o. odpowiada za organizację formalną loterii, uzyskanie gwarancji bankowej oraz organizację finałowego losowania.