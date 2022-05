Grillowa loteria Topaza prowadzona przez spółkę Nofsza

Organizowana przez Spółkę Nofsza loteria prowadzona jest w sklepach sieci handlowej Topaz i Topaz Express. Zastosowano w niej mechanizmy Premium, które mają zachęcić klientów do udziału w loterii. Do wygrania jest dziesięć Thermomixów TM6, sto rowerów miejskich Onilus, dwieście grillów węglowych i tysiąc razy bonus 1000 punktów lojalnościowych na karcie TOPAZ.

Do udziału w losowaniu mogą przystąpić pełnoletni uczestnicy, dokonując dowolnego zakupu za minimum 50 zł. Do uczestnictwa w loterii uprawnia również jednorazowa transakcja zakupu produktów promocyjnych oznaczonych logo loterii na kwotę co najmniej 15 zł w wybranych sklepach.

Dokonane zakupy uprawniają do odebrania kuponu promocyjnego z wydrukowanym, indywidualnym kodem, który należy zarejestrować na stronie konkursowej pod adresem https://www.grillztopazem.pl/.

Nofsza sp. z o.o. odpowiada za organizację loterii oraz opracowanie jej mechanizmu, Eura7 za techniczne wdrożenie. Koncepcja kreatywna została przygotowana przez dział marketingu Topaz.